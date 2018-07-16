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16 Temmuz 2018 14:59

Hilvan içme suyu arıtma tesisi çalışmaları sürüyor

Hilvan’da Atatürk Barajı’ndan arıtacağı 15 bin ton suyunu ilçe hanelerine ulaştıracak olan Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisinde çalışmalar sürüyor.

Hilvan içme suyu arıtma tesisi çalışmaları sürüyor

16 Temmuz 2018 14:59


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa’nın tümünde alt yapı eksiklikleri bir bir çözülerek geleceği esas alan çalışmalar sürüyor. Kent merkezi, ilçeler ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ve içme suyu çalışmalarının yanı sıra önemli projeleri hayata geçiren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri gibi devasa hizmetleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.


Şanlıurfa genelinde vatandaşlara arıtılmış su sağlamak adına tüm ilçelerde su arıtma tesisi çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Birecik, Halfeti, Viranşehir ve Suruç ilçesinde de yapacağı su arıtma tesisi ve ana isale hattının ihalesini gerçekleştirdi.


Günlük 15 bin ton arıtılmış su


Şanlıurfa’da su kaybının önüne geçebilmek ve su tasarrufunu sağlamak adına çalışmalarını yürüten ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm vatandaşlara temiz, sağlıklı içme suyu kavuşturmak için DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Hilvan içme suyu arıtma tesisi çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. 20 bin 422 metrekarelik alana sahip olacak olan içme suyu arıtma tesisi, Atatürk Barajı’ndan alınacak günlük 15 bin metreküp ham suyu arıtarak, suyu içmeye hazır hale getirecek ve ilçe halkına arıtılmış, temiz ve sağlıklı içme suyu sunacak.




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