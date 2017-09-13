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13 Eylül 2017 14:36

Hilvan Meslek Yüksekokulu bölgenin gözdesi oldu

Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu, 2017-2018 eğitim yılı öncesinde Türkiye’deki birçok üniversitenin meslek yüksekokulunu geride bırakarak, kontenjanının büyük bir bölümüne kayıt aldı.

Hilvan Meslek Yüksekokulu bölgenin gözdesi oldu

13 Eylül 2017 14:36


Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu, yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler tarafından en çok tercih edilen okullardan biri olarak, kontenjanının büyük bir bölümünü doldurdu. Daha öncesinde de, bölgedeki ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği bölümü açılan Hilvan MYO’da, önümüzdeki yıl ise eczacılık hizmetleri ile yapı denetim bölümlerinin açılması yükseköğretim kurulu tarafından onaylandı. Hilvan ilçesinin huzurlu oluşu ve Hilvan MYO’nun fiziki durumu ile eğitim kalitesi, akademik ve idari personellerinin özverili çalışmasının, öğrencilerin tercihlerinde ön plana çıktığının altını çizen Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oymak,"Yüksekokulumuza gösterilen bu teveccüh bizi fazlasıyla mutlu etti. Gençlerimizin Hilvan Meslek Yüksek Okulunu tercih etmelerinde Hilvan’ın konumu ve huzurlu oluşu, okulumuzun fiziki durumu, eğitim kalitesi ve elbette yüksekokulumuzun akademik ve idari personelinin özverili çalışmaları etkili olmuştur. Hilvan Meslek Yüksekokulunun bu özelliklerini edinmesinde her türlü desteği sağlayan Rektörlüğümüze , Hilvan Kaymakamlığına, Hilvan Belediyesine ve Hilvan Meslek Yüksek Okulu çalışanlarına minnet ve teşekkürü bir borç bilirim" dedi.




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