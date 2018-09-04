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04 Eylül 2018 14:11

Hilvan’da atık su tesisi hizmete sunuldu

Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Hilvan İçme Suyu Arıtma merkezinin çalışmalarına ağırlık verdi.

Hilvan’da atık su tesisi hizmete sunuldu

04 Eylül 2018 14:11


Yıllardır temiz içme suyu sorunu yaşayan Hilvan’da kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, içme suyu arıtma tesisi ile günlük 15 bin ton suyu arıtarak vatandaşlara sunacak.


İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Hilvan merkez ve ilçedeki kırsal mahallelerde su alamayan bölgelerin ihtiyacının da giderilmesini hedeflemek için yapmış olduğu teknik hazırlık ve planlamalar sayesinde Hilvan genelinde bugüne kadar toplamda 49 bin 049 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştirdi.


Hilvan atık su tesisi hizmete girdi


Çevrenin korunması ve tarım arazilerinde daha yüksek verim alabilmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan’a kazandırılan Atık Su Arıtma Tesisi, yaklaşık 6 bin metreküplük atık suyu temizleyerek doğayla buluşturacak. Aynı şekilde atık sudan enerji elde edilirken Hilvanlıların enerji ihtiyacı da büyük oranda giderilmiş olacak.


Hilvan’da alt yapı çalışmaları sürüyor


Öte yandan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) Hilvan ilçesinde bin 800 metre yağmursuyu, 21 bin 831 metre kanalizasyon hat döşeme uygulaması gerçekleştirerek, hedeflediği sorunsuz bir alt yapıyı ilçe halkının hizmetine sundu.




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