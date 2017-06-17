Hilvanlılar kardeşlik sofrasında buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ramazan ayı programlarının 20’nci buluşması için Hilvan’daydı. İftar öncesi ilçe merkezinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Başkan Çiftçi, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak ilçe merkezinde ve kırsalda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’ın da eşlik ettiği Başkan Çiftçi, çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet etti. Çiftçi ve beraberindekiler, ardından iftar ikramının yapıldığı meydana geçti.

Hilvan Kaymakamı Eyyup Özdemir, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Hanif Düzme ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar buluşmasında halkın ramazan ayını kutlayan Başkan Nihat Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında Hilvan’ın gelişimine yönelik tüm planlamaların yapıldığını ve çoğunun da hayata geçirildiğini söyledi.

“Çiftçi ile Hilvan’a hizmet geliyor”

Programda tüm ilçe halkına hizmetler konusunda yapılan çalışmaları aktaran Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, "Allah’a şükürler olsun geçen yıl yine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte yine iftarımızı açmıştık. Geçen seneyle aradan bir yıl geçti ve hizmette de büyük adımlar atıldı. Geçen yıl Hilvan’da içme suyunda biraz sıkıntılar vardı fakat sıkıntılar bugün için giderildi. Şimdi de içme suyu arıtma tesisimizde ihale aşamasına geldi. Sağ olsun Başkan Nihat Çiftçi ve ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us bu konu için büyük gayret gösteriyorlar. Başkan Nihat Çiftçi, Hilvan’ı çok yakından takip ediyor ve hizmetler peşpeşe geliyor. Bu yıl Hilvan’a yapılan en büyük yatırımlardan biri, daha önce toprak mahsulleri ofisi olan 29 bin 400 metrekarelik yerin büyükşehir belediyesi tarafından alınarak mevcut alanın Hilvan Belediyesi Hizmet Binası, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, kültür merkezi, büyük bir park, semt pazarı ve camii alanı olarak yapılması yönündeki karar oldu. Bunun yanında yeni mezarlığımız yapılıyor. Ve şimdide yakın bir zamanda otogar yapılacak. Tüm bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Nihat Çiftçi’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bayık’ın ardından Hilvan Kaymakamı Eyyup Özdemir ve AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Hanif Düzme de bir konuşma yaparak vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Program, ezanın ardından iftarın açılması ile devam etti. Programa katılan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.