Hindistanlı akademisyenlere Türk Bayraklı rozet

Belediye Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, akademisyenlere Türk Bayraklı rozet taktı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai ile Gucerat ve Surat şehrinden akademik çalışmalara katılmak üzere Türkiye’de bulunan akademisyenler, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin davetlisi olarak Şanlıurfa’ya geldi. Kente gelen Hindistan’ın 6 üniversitesinden akademisyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, tarafından karşılanan Hindistanlı akademisyenlere kentte yapılan projeler anlatıldı.

Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ün işgal altındayken Türkiye’nin önderliğinde tüm İslam aleminin ayağa kalktığını ve önemli bir mücadele verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, "Mumbai’den gelen akademisyen kardeşlerimizle bir araya geldik. Onları öz kardeşlerimiz gibi, o hisle, o kalple karşıladık. Onlarda kendilerini kendi evlerinde ve kullandıkları ifade şudur, Türkiye zannetmesin ki yalnızdır, tüm İslam aleminin ümidi Türkiye’dir ve tüm İslam aleminin gözü, kulağı Türkiye’dedir. Biz de bunun farkındayız, biliyoruz ki bu millet bu ümmetin tek ümididir. İttifak ettiğimiz konu İslam aleminin kendi bilgisiyle kendi teknolojisini üretmesi ve kendi teknolojisini kullanması lazım ki kimseye muhtaç olmasın. Bizim küçük hurafelerle, ayrışmalarla didişmelerden kurtulup ittihadı sağlamamız lazım, İttihadı İslamı sağlamamız lazım. Türkiye bu İttihadı, İslamın en büyük örneğini Birleşmiş Milletlerde gösterdi. Bizim ilk kıblemiz Kudüs işgal altındayken Türkiye’nin önderliğinde bütün dünya ayağı kalkmış ve bütün ahlaksızlıklara dur demeyi bilmiştir. Demek ki bizde bu güç var ve bizim kendimizden emin olmamız lazım. Müslümanların daha çok çalışıp daha çok üretmesi lazım ve daha çok kenetlenmesi lazım. Fahrettin Paşa Medine’nin müdafaasını yaparken yiyecek, içecek hiçbir şey yokken iki ay boyunca sadece çekirge yiyerek orada Şanlı müdafaayı yapmıştır ve oradaki kutsal emanetler İngilizlerin eline geçmesin diye onları İstanbul’a getirmiş ve bu gün İstanbul Topkapı Sarayında Mukaddes Emanetler Sarayında müdafaa edilmektedir. Biz kültür emperyalizminde bulunmadık ve hiçbir kültürü çalmadık. Sadece ve sadece İslamın emrinde olduk. Buraya gelen kardeşlerimiz gittikleri yerlerde daha çok güçlü olduklarını hissettirecekler ve daha çok çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Açar, günün anısına Hindistan’dan gelen akademisyenlere Türk Bayraklı rozet taktı.