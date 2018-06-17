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17 Haziran 2018 18:28

Hırsızlık için girdikleri evlerde tüfekle yaralandılar

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, sahipleri bayram ziyaretinde olan evlere hırsızlık yapmak için girmeye çalıştıkları iddia edilen 5 kişi, tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Hırsızlık için girdikleri evlerde tüfekle yaralandılar

17 Haziran 2018 18:28


Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Damlasu kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Y., Mahmut K., Mehmet K., Ahmet K. ve Kemal K., Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarına ziyarete giden kişilerin evlerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. Bunu fark eden mahalle sakinleri, 5 kişiyi önce tüfekle yaraladı, ardından saldırıp linç girişiminde bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin tüfekle ateş açması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 5 kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden güvenlik görevlileri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Hırsızlık yapacakları iddia edilen yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma mahallede inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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