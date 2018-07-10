Hortumun zarar verdiği elektrik şebekesi yenilendi

Viranşehir’e bağlı 200 haneli Sakalar Mahallesinde aniden ortaya çıkan hortum, evlerin ve işyerlerinin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve iletkenlere zarar verdi. Bazı direklerin arasındaki iletken kablolar kopunca mahallenin bir kısmı enerjisiz kaldı.

Can kaybının yaşanmadığı hortumun ardından hızla harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, hasar gören elektrik direklerini onarırken kopan telleri ise yeniledi. Yapılan çalışma sonucunda mahalleye yeniden elektrik enerjisi verildi. Dicle Elektrik ekiplerinin çabası mahalle halkından takdir gördü.