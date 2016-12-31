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31 Aralık 2016 12:46

HRÜ aşçıları dönem sonunda hünerlerini sergilediler

HRÜ aşçıları dönem sonunda hünerlerini sergilediler

31 Aralık 2016 12:46

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, dönem sonu uygulama sınavında yaptıkları yemeklerle tam not aldılar.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, yaptıkları yemekleri Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve öğretim görevlilerine ikram ettiler.
Öğrenciler tarafından dönem sonu uygulamalı ders kapsamında yapılan yemekleri tadan protokol genç aşçılara tam not verdi.
Aşçılık bölümü olarak bir çok ödül aldıklarına dikkat çeken Rektör Taşaltın, “Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Tüm başarıların ardında bir ruh vardır. Bu ruh, takım ruhudur. Bu takım ruhunu yakalamış olan aşçılık bölümümüz başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarıda emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere herkesi kutluyorum. Bugün yurdun dört bir yanında okulumuz tarafından yetiştirilmiş öğrencilerimizin özel sektör ve kamu kurumlarında özellikle tercih edilerek görev verilmeleri Harran Üniversitesi için bir gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



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