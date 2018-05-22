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22 Mayıs 2018 11:29

HRÜ engelli öğrencilerin öğretmenlerini eğitecek

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından öğretmenlere yönelik “Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin ilişkin bilinçlerinin arttırılması” eğitimi verilecek.

HRÜ engelli öğrencilerin öğretmenlerini eğitecek

22 Mayıs 2018 11:29


Bu amaçla Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi adına Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Emin Usta tarafından hazırlanan proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından kabul edildi.


“Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin engelli öğrencilere ilişkin bilinçlerinin arttırılması” projesi kapsamında, öğretmenlerin engelli öğrencilere ilişkin farkındalığının arttırılması, bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim planlarının hazırlanması, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin arttırılması ve ebeveyn katılımının sağlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verilecek. Yine proje konusu ile ilgili olarak özel eğitim konusunda gelişmiş olan yurtdışındaki kurumlara yapılacak seyahatlerle de bilgi paylaşımı yapılacak.


Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülecek proje kapsamında, 2340 okul öncesi eğitim, temel eğitim, yaygın eğitim ve ortaöğretim öğretmenine verilecek olan eğitimler, 12 ay boyunca devam edecek.




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