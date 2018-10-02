HRÜ Fen Edebiyat Fakültesi yeni eğitim - öğretim yılına başladı

Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen açılış programına, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Üniversite Genel Sekreteri Abdülhalim Dündar, STK temsilcileri, öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında öğrencilere seslenen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, “Sevgili öğrenciler, üniversite başarısı demek sadece derslerde başarılı olmak değildir, kendinizi hayata hazırlamak ve deyimi yerinde ise hayat mektebini de öğrenmek zorundasınız. Kendinize, ailenize ve topluma sağlam bireyler olmanız için üniversiteler en önemli basamaktır. Bizler sizler için buradayız, sizler de kendinizi maddi- manevi yetiştirmeniz yani medeniyetimizin insani değerleri ve batının teknolojisini öğrenmelisiniz. Lütfen başarı çıtasını düşürmeyin, bu bilim yuvasında başarılarınızla hep gurur duymak isteriz. Unutmayın ki yerlilik ve millilik projelerimizi üretebilirsek, dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacağız” dedi.

Yeni başlayan eğitim-öğretim yılında yapılan ve yapılacak olan yapılan faaliyetleri öğrencilere anlatarak konuşmasına başlayan Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, "Verimli geçen bir eğitim yılını geride bıraktık. Geride bıraktığımız dönemden güç alarak, yeni eğitim yılında daha güçlü projeler yaparak ülkemize ve yarınlarımıza ışık saçmaya devam edeceğiz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, akademik ve idari personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları ve unvan değişikliği olan akademik personele biniş giydirme merasiminin ardından, birincilikle Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerine yerleşen öğrencilere plaketleri verildi. Ödül töreninin akabinde yeni akademik yılının ilk dersini Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Oya Akça “21. Yüzyıl Türkiye'sinde Biyoteknoloji” konusunu slaytlar eşliğinde anlattı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.