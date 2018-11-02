HRÜ gençlik ziraat zirvesine ev sahipliği yaptı

Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen gençlik ziraat zirvesine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, akademisyenler ve yurdun çeşitli illerinden sunum yapmak üzere gelen Ziraat Fakültelerinin öğrencileri katıldı.

Türkiye'nin 7 bölgesinden çok sayıda öğrencinin katıldığı Gençlik Ziraat Zirvesi, Öğrenci Konsey Başkanı Barış Yaşar'ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Programın açılışında söz alan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Recep Gündoğan, “Bugün ülkemizin birçok üniversitelerinden gelen Ziraat Fakültesini temsilen burada bulunan gençlerin, ülkemizin tarımına sahip çıkmaları bizi gururlandırıyor ve geleceğimiz adına bizlere büyük umutlar veriyor. Çünkü Türkiye tarımında en çok ihtiyaç duyulan şey gençlerimizin tarımsal üretimde yer almasıdır. Maalesef uzun zamandan beri gençler tarladan topraktan uzaklaşıp şehirlere farklı sektörlere yoğunlaştılar. Değişen dünyada en çok duyduğumuz ihtiyaç gıdadır ve gıdanın başka alternatifi yoktur. Tarım sektöründe büyük iş imkânları var. Dünyada teknolojinin artmasıyla tarım sektöründe yüksek teknoloji kullanıldığı zaman insana daha çok ihtiyaç duyulur. Biz de Ziraat Fakültesi olarak gençlerimizi üretimin içine çekerek üniversitedeyken üreterek eğitiyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Ali Sarıışık, programa sponsor olan Haliliye Belediyesine, AK Parti Gençlik Kolları başkanlığına, öğrenci konsey başkanlığına ve Üniak'a teşekkür ederek, “Sevgili öğrenciler, geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Ve gelecek sizlere emanettir. Bugün geleceğimizi şekillendirecek olan etkili ve nitelikli tarım için neler yapabileceğimizi masaya yatırmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biz Harran Üniversitesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Bu alanda yapılan ve yapılacak bütün proje ve programları destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gençlik Ziraat Zirvesi, öğrenciler tarafından yapılacak olan sunumların ardından 3 Kasımda sona erecek.