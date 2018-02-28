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28 Şubat 2018 12:39

HRÜ öğrencileri profesyonel dış ticaret eğitimi aldı

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Dış Ticaret’te İstihbarat eğitimleri çerçevesinde profesyonel dış ticaret eğitimi aldılar.

HRÜ öğrencileri profesyonel dış ticaret eğitimi aldı

28 Şubat 2018 12:39


Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından Şanlıurfa ilinin ihracatını geliştirmeye ve KOBİ’lere marka vizyonu kazandırmaya yönelik verilen eğitim faaliyetleri kapsamında, "Dış Ticaret’te İstihbarat" konulu eğitim düzenlendi. Başvuru önceliğine göre katılımın 20 kişi ile sınırlandırılan eğitimde, küresel düzeyde pazar araştırması, hedef pazar araştırması, ürün araştırması, hedef rakipler, hedef müşteriler, ülke mevzuatları ve dış ticaret işlemleri, yeni teknoloji ve uygulamalar alanlarında ticari bilgiler katılımcılara aktarıldı. Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden eğitime katılan 10 öğrenci, sertifika almaya hak kazandı.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli eğitime verdikleri katkılardan dolayı ŞUTSO yönetimine teşekkür etti.




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