HRÜ teknik bilimler MYO’da taş atölyesi ve sergisi açıldı

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (HÜBAK) tarafından desteklenen projede Urfa taşının kullanımı ve işlenmesi ile çok sayıda kent mobilyasının tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi. Teknik Bilimler MYO bahçesinde düzenlenen programa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy, İşkur İl Müdürü Lezgin Özmen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Eyyübiye Belediye Başkan Yrd. Osman Bilden, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Üniversitenin HÜBAK birimi destekleri ile Mimari Restorasyon Atölyesi kurulduğunu, bu atölyede öğretim elemanları ve öğrencilerin uygulama çalışmalarıyla Taş Bahçesi sergi alanında bulunan ürünlerin yapıldığını belirten Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık, “Şanlıurfa’da büyük sabır, özen ve beceri ile toplumun ruhunu yansıtan el sanatları ürünlerinin yeniden canlandırılması, yaşatılması ve istihdamını oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Kültürel birikimimizi yansıtan el sanatları, Mimari Restorasyon programı ile desteklenmektedir. Bu çalışmaların sürdürülebilirliği için Avrupa Birliği Stratejik Ortaklık, Gençlik Programı projeleri ve GAP Bölge Müdürlüğüne projeler hazırlıyoruz. Bu projeler nitelikli eleman yetiştirmede çok büyük katkı sağlayacaktır. Projede çalışan başta proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Öztürk Tel ve araştırmacı öğretim elemanlarına, öğrencilere ve HÜBAK birimi koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Proje ile Mimari Restorasyon öğrencilerinin “Süsleme ve Onarım Teknikleri” dersi bağlamında hem geleneksel, hem modern yöntemlerle taş işleme tekniklerini bir arada uygulama fırsatı bulduklarını belirten Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı ve proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Öztürk Tel, “Bölümümüzde teknolojik yöntemleri kullanarak, Urfa taşının işlenmesine ivme kazandırdık. Oluşturulan taş bahçesinde oturma birimi, masa, aydınlatma elemanı, süs havuzu, kuşluk, bilgilendirme levhası, çiçeklik ve kamelyaların özgün tasarımı yapıldı. Tasarlanan kent mobilyalarında geleneksel Urfa desenleri taşa işlendi. Bu taş bahçesinin en önemli özelliği de tüm kent mobilyalarının fabrikasyon olmayıp, tasarım ürünler olmalarıdır. Urfa gibi tarihi kentte bu tür mobilyaların kullanımı kenti daha kimlikli yapacaktır. Bu projede ve taş atölyesinin yapımında emeği geçen Müdürümüz Doç. Dr. Gencay Sarıışık’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projenin uygulanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçen Mimari Restorasyon öğrencilerimizin ellerine emeklerine sağlık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından taş bahçesinde bulunan kent mobilyaları sergisi gezildi. Burada bulunan taştan kent mobilyaları büyük ilgi topladı. Sonrasında taş atölyesine geçilerek burada açılış ve workshop çalışması yapılarak program sona erdi.