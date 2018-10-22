HRÜ Tıp Fakültesi'nde ‘beyaz önlük' giyme töreni

HRÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. 2018-2019 eğitim - öğretim yılının açılışı ve beyaz önlük giyme töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, “Hekimlik özel olarak icra edilmesi gereken bir meslektir. Ufak bir hata bile bir canın yitirilmesine sebep olabilir. En değerli varlık olan insan vücudu üzerinde eksik bir bilgi ile mesleğin icrasına asla müsaade edilmemelidir. Tıp eğitimi hepimize vicdani bir sorumluluk da yüklemektedir. Bizler nitelikli hekim yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf etmekteyiz. Sevgili öğrenciler sizler de zor bir sürecin başındasınız. Sizleri yürekten kutluyor ve sizlere ömür boyu başarılar diliyorum” dedi.

Programın açılışında söz alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında, “Tıp fakülteleri sayısal olarak iyi bir seviyede. İlerde doktor sayısı daha artacaktır. Bu nedenle sizin kendinizi en donanımlı şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Üniversitemizde doktor olma yolunda ilk adımınız attınız. Hem kendinizin hem de çalıştığınızın kurumun kalitesini yükseltmelisiniz. Bunun yolu da sizin kendinizi en donanımlı hale getirmenizdir. Fakültemizin laboratuvar imkanları fiziki bina imkânları birçok üniversiteye göre çok iyi durumdadır. Eğitim açısından da Türkiye'nin sayılı 75 üniversitesi arasında 24. sırada bulunmaktayız. Başarımız sizlerle devam edecektir. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Taşaltın, Türkiye sıralamasında 1500'ncü olan ve Harran Üniversitesine en iyi derece ile giren öğrenciye önlüğünü giydirdi. Tüm öğrencilere önlüklerinin giydirilmesinin ardından, tıp fakültesi binası önünde çekilen toplu fotoğrafla tören sona erdi.