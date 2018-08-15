Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 15:55

HRÜ Tıp’ta güvenlik görevlilerine eğitim

Harran Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Birimi tarafından Harran Tıp’ta görev yapan güvenlik görevlilerine beyaz kod, mavi kod ve pembe kod uygulamaları ve iletişim konularında eğitimler verildi.

HRÜ Tıp’ta güvenlik görevlilerine eğitim

15 Ağustos 2018 15:55


Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi seminer salonunda düzenlenen eğitim programı kapsamında, Psikolog Remzi Bayram, kişiler arası iletişim, öfke kontrolü, kriz yönetimi ve stresle başa çıkma, Eğitim Hemşiresi Filiz Solmaz, acil durum kodları beyaz kod, mavi kod ve pembe kod uygulamaları, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış, Hasta hakları, Hasta karşılama ve görev yapan personellerin sorun ve talepleri, Güvenlik Sorumlusu Bayram Dikmir, görev yapan personellerin sorun ve talepleri ile görev yerlerinde uyması gereken kurallar ve acil durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konularında bilgilendirmede bulundular.


Üniversiteye gelen hastaları ilk karşılayanların güvenlik görevlileri olduğunu söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, hastaneye gelen hastaları hastanemize en yakışır şekilde karşılayarak, yönlendirmeleri konusunda güvenlik personeline eğitim verdiklerini belirterek, "Hastanemizde, kaliteli bir güvenlik hizmeti sunmak için eğitimin önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle güvenlik görevlilerine yönelik eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.


Gün boyu devam eden eğitim programına Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan güvenlik görevlileri ile hastane yöneticileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç