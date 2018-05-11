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11 Mayıs 2018 17:10

HRÜ Veteriner Fakültesinde mezuniyet programı

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet ve yemin töreni yapıldı.

HRÜ Veteriner Fakültesinde mezuniyet programı

11 Mayıs 2018 17:10


Şanlıurfa Hipodromunda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başladı. Törende ilk olarak dönem birincisi Betül Şahin bir selamlama konuşması yaparak, mezun olan arkadaşları adına hocalarına ve bu günlere gelmelerinde emeği olan ailelerine teşekkür etti. Daha sonra söz alan Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Sevgili, 1995 yılında açılan fakültenin ilk mezunlarını 2000 yılında verdiğine dikkat çekerek, fakültenin kendisine ait bir binası ve öğrencilerin daha iyi bir şekilde eğitim görebilecekleri eğitim ile hastane binası yapılması gerektiğini belirtti.


Ailelere, öğretim elemanlarına ve öğrencilere de seslenen Dekan Sevgili, konuşmasının sonunda öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dilediğini söyledi.


Önümüzdeki yıl için Veteriner Fakültesi binasının yapılması için çalışmaların tamamlanacağı müjdesini veren Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, açılış konuşmasında öğrencilere öğütler vererek, “Okulunuz bitti, ama hayattaki çalışmalarınız daha yeni başladı. Burada aldığınız eğitim, sivil hayatta yolunuzda ışık olacaktır. Bu ışık sizi aydınlattığı gibi ülkemizin geleceğini de aydınlatacak. Bugün mezun olan evlatlarımıza yeni hayatlarında başarılar dilerim” dedi.


Mezuniyet programı dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılması ve meslek yemin töreninin ardından kep fırlatma ile son buldu.


Düzenlenen mezuniyet törenine Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Sevgili, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu, öğretim elemanları, veliler ve mezun durumundaki öğrenciler katıldı.




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