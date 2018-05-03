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03 Mayıs 2018 18:41

HRÜ Yabancı Diller Yüksekokulu iki köy okuluna kütüphane kurdu

Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren yabancı dil kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Suruç ilçesine bağlı Yukarı Oylum Köyü İlkokulu ve Dolaş Köyü İlk ve Ortaokulu’nda kütüphane kurdu.

HRÜ Yabancı Diller Yüksekokulu iki köy okuluna kütüphane kurdu

03 Mayıs 2018 18:41


Yabancı Diller Yüksekokulu müdiresi Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Gürel Cennetkuşu öncülüğünde, farklı şehirlerden toplanan kitaplar ve yardımlar neticesinde ismi geçen köy okulları, 2 bin 500’ü aşkın kitaba ve birçok okul gerecine kavuşturuldu. Kütüphane açılışı için düzenlenen şenlikte, yabancı dil kulübü’nün üyeleri ve yabancı diller yüksekokulu çalışanları, okul çocuklarıyla etkinlikler yaptı ve onlara hediyeler verdi. Bir giyim firması ile yapılan anlaşma vasıtasıyla da 2 bin 657 adet yeni çocuk kıyafeti, bu iki köy okuluna ulaştırıldı.


Kulüp danışmanı Harran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nazmiye Gürel Cennetkuşu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz çok hayırlı bir işe vesile oldular. Onları yürekten kutluyorum. Öğrenci kulübü yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu süreçte projeye destek veren Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yasemin Bayyurt ve Dr. Öğr. Üyesi Nur Yiğitoğlu’na, FLED 216 öğrencilerine, tüm üye öğrenciler ve yardımseverlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.




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