HRÜ yaz okullarında online başvuru dönemi

Web sayfası üzerinden online yaz okulu başvuru hizmetine yönelik test çalışmalarının tamamlandığını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Bu yıl üniversitemiz dışından bizi tercih edecek olan öğrencilerin yaz okulu kayıtlarını online olarak alacağız. Gençlerimiz Üniversitemize kayıt olmak için gelmek zorunda kalmayacak. 24 Haziran seçimlerinden önce Türkiye’nin değişik şehirlerinden Üniversitemize gelmek zorunda olacak öğrenciler çok masraf yapacaklardı. Belki yetişemediklerinden seçim sandığına gitmeleri dahi zorlaşacaktı. Böylece hem ekonomik olarak tasarruf edilecek hem de zaman israfının önüne geçeceğiz” dedi.

Yaz Okuluna katılacak öğrenciler, üniversitenin 9 fakülte ve 3 meslek yüksekokulunda, alabilecekleri dersler için en az 4 haftadan az olmamak şartıyla eğitim görebilecekler. 18 - 19 Haziran tarihlerinde başvuruları alınacak olan yaz okulu dersleri, 25 Haziranda başlayacak. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler, Harran Üniversitesinin www.harran.edu.tr internet adresine girerek, ders alacakları ilgili bölümlerin sitelerinden bilgi alabilirler.