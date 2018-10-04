HRÜ Ziraat Fakültesi yeni eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı

Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İsmail Demirkol, Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka, Fakülte Dekanı, Üniversite Genel Sekreteri, akademisyenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, fakülte hocaları olarak görevlerinin, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra temel tarımsal becerileri kazandırmak ve girişimci ziraat mühendisleri yetiştirmek olduğunu söyleyerek, “Bugün ülkemizde 100 bin civarında ziraat mühendisi bulunmaktadır. Ve her yıl bunlara 4 bin civarında mühendisdaha katılmaktadır. Aslında bu ülkemiz tarımı için fevkalade büyük bir potansiyeldir. Ziraat mühendislerinin, bizzat üretimin içine çekilmesi durumunda çok daha kaliteli tarımsal üretimin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Yanlış bir algının kırılması gerektiğini de belirtmek istiyorum. O da ülkemizin ziraat mühendisi, veteriner, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi, gıda mühendisi gibi yetişmiş insan gücünün sadece kamunun personel ihtiyacı olarak dikkate alınmasıdır. Halbuki asıl istihdam alanı bu yetişmiş insan gücümüzün kendi işlerini kurdukları özel işletmeleridir. Böylece hem kendilerine hem de meslektaşlarına çok geniş bir istihdam alanı oluşturmuş olacaklardır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli düşünüldüğünde bugünkünden çok daha fazla yetişmiş eğitimli tarımsal işgücüne ihtiyaç vardır” dedi.

Daha sonra söz alan Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık ise üniversite olarak 2016 yılından beri toplamda 80 yeni bölüm açtıklarını söyleyerek, bu yıl öğrenci sayısının 34 bine ulaştığını belirtti.

Ziraat Fakültesinin bölgenin en eski fakültelerinden birisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sarıışık, “Bölgenin yapısını da göz önüne alarak Rektörlüğümüzün girişimleri ile bu yıl yaklaşık 17 milyon TL yatırımla bir Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi inşaatı başlattık. Tesislerimiz tamamlandığında çiftçilerimize ihtiyaç duyduğu sağlıklı, kaliteli fideyi, fidanı, tohumu, aşı kalemini, damızlık koyun, keçi, sığır, tavuk, kaz, hindiyi üretmeyi ve imkanlarımız çerçevesinde çevremizdeki çiftçilerimize dağıtmayı hedefliyoruz. Urfa'ya özgü, Urfa sadeyağı, Urfa peyniri gibi yerel süt ürünlerini geliştirmek, marka değerini yükseltmek, pazarlama imkânlarını arttırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka'nın da açılış konuşması yaptığı programda fakülte bölümlerine birincilikle yerleşenlere plaketleri verildi.

Düzenlenen program, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Şimşek'in verdiği “Suyun Serüveni” dersi ile sona erdi.