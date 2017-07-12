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12 Temmuz 2017 13:41

HRÜ’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Harran Üniversitesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi anma günü paneli düzenlendi.

HRÜ’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

12 Temmuz 2017 13:41


Fen-Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerinin işbirliği ile Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen panele, Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın bir açılış konuşması yaptı. Rektör Taşaltın konuşmalarında, “15 Temmuzdaki darbe girişimi sonucunda yaklaşık 250 şehidimiz ve 2000’i aşkın gazimiz, yaralımız milletimizin gönlünde yer etti. İnsanlarımızla bir destan yazdık. Halkımız kendini tanklara, silahlara, uçaklara siper etti, sokaklara döküldük hep birlikte. Tarihin akışını ve kaderini değiştirdiler. Milletimizin geçmişten çıkardığı derslerle topyekûn tavır alabildiğini gördük. Biz bu hadisenin vahameti bilinsin, büyüklüğü anlaşılsın diye bu paneli tertip etme gereği duyduk" dedi.


Rektör Taşaltın’ın konuşmalarının ardından 15 Temmuz ile ilgili hazırlanan film gösterimi yapıldı. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Akpınar ve gurubu tarafından müzikli şiir dinletisi ve sala okunmasından sonra program sona erdi.




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