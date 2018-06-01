HRÜ’de 2 yeni bölüm daha açıldı

Harran Üniversitesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Mimarlık bölümü 60 öğrenci, Sinema-TV bölümü de 60 öğrenci ile Eğitim Öğretime başlayacak. Yeni bölümler kazandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Özellikle Mimarlık bölümü önemli bir bölümdür. Yıllardır bu bölümün açılması için çalışmalar devam ediyordu, uzun uğraşlarımız neticesinde bu yıl öğrenci alımına başlıyoruz. Bir de tarihi mekanlarıyla önemli bir çekim merkezi olan Şanlıurfa için oldukça önemli olduğunu düşündüğüm Sinema-TV bölümünü de bu yıl açtık. Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Peygamberler şehri Şanlıurfa’nın hak ettiği yere gelmesi için üniversite olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Rektör Taşaltın, “Yine bu yıl ilk kez öğrenci alacağımız Turist Rehberliği programı ile Urfa’mızın kültür turizmine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Üniversite olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yaparak, şehrimizin eğitim alanında kalkınmasına katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.