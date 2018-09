HRÜ'de Aroid çalıştayı başladı

Harran Üniversitesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen “2. Aroid çalıştayı” Türkiye'nin 15 üniversitesinden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Osmanbey Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda düzenlenen II. Aroid Çalıştayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, botanik konusunda yapılan çalışmaların önemine değinerek, “Türkiye'nin önünde bulunan en önemli konulardan biri bitkisel tedavi yönteminden tam olarak faydalanamamasıdır. Biz üniversite olarak bu alanda tedavi yapılması için harekete geçtik. Bazı mevzuatları aşmaya çalışıyoruz. Ülkemizin hızla bu alanda çalışmalar yaparak uzman hekim gözetiminde bitkisel tedavi yollarını kullanmaları lazım. Bu çalıştayların bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz adına hayırlı sonuçlar çıkacağını umuyorum” dedi.

2. Aroid Çalıştayına ev sahipliği yapmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, “Bugün 15 farklı Üniversitenin çok değerli akademisyenlerini, Tarım ve Orman Bakanlığının temsilcilerini aramızda görmekten son derece mutluyuz. Ülkemiz bir bitki cennetidir, genetik kaynaklar ve biyolojik zenginlikler ülkesidir. 'Türkiye'de her 10 günde bir yeni bir bitki keşfediliyor Türkiye, bitki varlığı açısından Avrupa'dan daha zengindir. Keşfedilen her üç bitkiden biri sadece Türkiye'de bulunan ve Türkiye'ye has endemik olan bitkilerdir. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü var ve nerdeyse 4 bini endemik, sadece ülkemize özgüdür. Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda bitki türü var, bir ülkenin sahip olduğu bitki varlığının petrol kaynakları kadar değerli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

Çalıştayda, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Kırımer başkanlığında başlayan ilk oturumda, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar bir sunum yaptı.

Çeşitli sunumlarla 3 gün devam edecek olan çalıştayın sonunda katılıcılara yönelik, Dünyanın İlk Tapınağı Göbeklitepe, Balıklıgöl, Urfa Kalesi, Hz. Eyyüb Peygamber Sabır Makamı, Harran Örenyerini içeren Şanlıurfa Şehir Turu yapılacak. Çalıştay 30 Eylül 2018 Pazar günü sona erecek.