İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HRÜ'de devir teslim töreni yapıldı

Harran Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof.

Dr. Recep Çiğdem, Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'dan görevi devraldı.


Üniversitenin Yenişehir Kampüsünde bulunan rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan eski Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, üç buçuk yılda üniversiteyi kurumsal bir yapıya getirmeye çalıştıklarını belirtti. Yeni Rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem'in de bu kurumsal yapıyı daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.


Daha sonra konuşan yeni Rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem, devraldığı bu görevi hakkıyla yapacağını belirterek, Üniversiteye verdiği katkılardan dolayı Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a teşekkür etti ve yeni hayatında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.