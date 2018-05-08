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08 Mayıs 2018 17:35

HRÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile birlikte hemşirelik haftası ile ilgili bir etkinlik düzenledi.

HRÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

08 Mayıs 2018 17:35


Osmanbey Kampüsü Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, öğrencilik yıllarında hemşireleri, sert davranan kişiler olarak tanımladığını ama doktor olduktan sonra bunun böyle olmadığını gördüğünü söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü adına konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz ise “Hemşireliği kutsal bir meslek olarak görüyorum. Harran Üniversitesi olarak her yıl bu kutsal mesleğe yeni yeni üyeler katmanın sevincini yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın yaptığı açıklamda, “Hemşirelerimiz gerek koruyucu sağlık hizmetlerinde gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinde çok önemli görevler üstlenmektedir. Ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde kimi zaman zor şartlar altında, vazifelerini özveriyle gerçekleştirerek halkımızın sağlığına hizmet etmektedir” diye konuştu.


Program, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim dalı öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Bilen şefliğinde Müzik Öğretmenliği Korosunun müzik şöleniyle sona erdi.




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