HRÜ’de kalite bilgilendirme toplantısı yapıldı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen kalite bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım katıldı.

Programın açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Kalitenin önündeki en büyük engel kalite kelimesi olduğunu söyledi. Her şeyde kalite aradıklarını dile getiren Rektör Taşaltın, “Kaliteli hoca, kaliteli öğrenci, kaliteli üniversite. Kalite kelimesi ile bazen söylemde kalıyor. İcraata dökemiyoruz. Biz üniversite olarak bu anlamda iyi bir yol kat ettik. Açık konuşmak gerekirse bugüne kadar üniversiteden istenen, filanca memuru falanca yere atanması, filanca kişinin falanca işinin görülmesi gibi isteklerdir. Bu isteklerin bizde bir karşılığının olmadığını gördüler. Bu talepte bulunanlar da bu duruma alıştılar. Göreve geldiğim günden beri gece gündüz çalışarak üniversiteyi tam bir üniversite yapmak yolunda iyi mesafe aldık. Bununla beraber kaliteyi de artırmamız lazım dedik ve bu yola koyulduk. Şu an durumu kurtarabiliriz ama 15 yıl sonra bizi hesaba çektiklerinde ne derler, Biz günü kurtarma derdinde değiliz. Formalite çalışmalar yaparak değil, köklü çalışmalarla iyi bir eğitim seviyesine ulaştığımızda 15 yıl sonra geriye dönüp baktıklarında bize dua etsinler çabası içerisindeyiz. Bu anlamda başarılı olacağımıza da inanıyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar, salonu dolduran yüzlerce akademik ve idari personel, Yeterlilikler, Yükseköğretim Kalite Güvencesi, İç Değerlendirme, Kurumsal Dış Değerlendirme konularında aydınlattı.

Programa, Rektör Prof. Dr. Taşaltın, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekanlar, Yüksekokul müdürler akademik ve idari personeller katıldı.