HRÜ'de kulüp tanıtım günleri etkinliği

Değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduran öğrencilerle bu ülkenin kalkınacağını belirterek çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın, öğrenci kulüplerinin bu anlamda önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerden gelen tüm taleplere açık olduklarını belirten Taşaltın, “Kulüpler olarak daha fazla faaliyet yapın. Kulüplerimiz faaliyetlerini sadece konferanslarla veya gezilerle sınırlı tutmamalı. Yeni bir şeyler üretmeye çalışın, yeni fikirler üretin. Biz yönetim olarak elimizden geleni yapar ve masraflarınızı karşılarız. Sizden de isteğimiz özgüveni yüksek öğrenciler olun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Prof. Dr. Ali Sarıışık ve Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar'ın katılımıyla heyet önce öğrenciler tarafından hazırlanan hoşafı dağıttılar. Daha sonra stant açan öğrenci kulüplerini ziyaret ettiler.

Harran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen kulüp tanıtım günleri etkinliği 2 gün boyunca devam edecek.