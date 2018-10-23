HRÜ'de mentorluk eğitim lansman toplantısı yapıldı

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapılan toplantıya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy, Üniversite Genel Sekreteri, Kamu kurum temsilcileri, Mühendislik Fakültesi Dekanı, öğretim elemanları ve davetliler katıldı.

Programın açılışında mentorluk eğitimleri konusunda katılımcıları bilgilendiren Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, “Mentorluk, mentor ve danışan arasındaki anlaşmaya dayanır ve böylece gerek yapısı gerekse ilerlemesi karakterize edilir. Danışanın kim olduğundan bağımsız olarak ana odak hala danışan üzerindedir. Böylece mentorluk danışanın kendi öğrenme sürecini destekleme yolu şeklinde düşünülebilir” diyerek Şanlıurfa Teknokentin özellikle son 1 yıldır yoğun olarak kendi altyapı kapasitesini artırmaya çalıştığını belirtti.

Mentorluk eğitimi projesinin, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılı proje kapsamında olduğu için katılımcılardan ücret alınmayacağını açıklayan Yenigün, “Mentorluk eğitimini alacak arkadaşlarımız 30 Kasım tarihinde Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Koordinasyon Merkezinde sanayicilerle yapılacak toplantı sırasında AR-GE'ye ihtiyacı olan işletmecilerle eşleştirme yapılacak. Bu projeler sayesinde Arge seviyemiz artacak. Yenilikçi inovatif ürünler elde edilecek. Sanayicilerimiz için arge yapmayı öğrenme ve destek kaynaklarına nasıl ulaşabilme adına bir potansiyel birikim sahibi olacaklar” şeklinde konuştu.

Mentorluk eğitimleri lansman toplantısında sonra söz alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversitelerin niteliklerinin mezun ettiği öğrencilerin ne kadarının istihdam edildiği ile ölçüldüğünü söyleyerek, “Mezun ettiğiniz öğrenciler şu anda nerede çalışıyor? Üniversite bunu ispatlamak zorunda. şirketler ona göre puan veriyor. Puanı artan üniversiteler daha çok tercih ediliyor. Tercih edilen üniversiteler aynı oranda büyüme yaşıyorlar. Şimdi üniversite bu soruları cevaplaması lazım, mezun ettiğimiz öğrenciler şu anda nerede çalışıyor, Ne kadarı iş buldu, Bu hedeflere ulaşmak için hantal yapılarımızı biraz zorlamamız gerekiyor. Bir de bilginin yeterince pazarlanması lazım. Bu doktorlukta yeterince pazarlanıyor. Ama iş mühendisliğe geldi mi yeteri kadar değer verilmiyor. Amerika mühendislik bilgilerini iyi pazarladığı için bu kadar ileri gitti. Bizim de bilgiyi paraya dönüşmemiz lazım. Çünkü parasız bilim diye bir şey olmaz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Egesys Ar-Ge ve İnovasyon proje destek merkezi yöneticileri Haluk Gökmen ve Serap Gökmen, mentorluk eğitimi başvuru sürecini ve sonrasına yapılması gerekenleri anlatan birer sunum yaptılar.