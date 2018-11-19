HRÜ'de Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirildi

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Şanlıurfa İl Müftülüğü işbirliği ile 1'inci Şanlıurfa Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenlendi.

Osmanbey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen “Peygamberimiz ve Gençlik” temalı sempozyuma, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sinan Başak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akgündüz, öğretim elemanları, Müftülük yetkilileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan, “Yıllardır peygamberimizi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelerimiz çeşitli etkinliklerle idrak ederler. O'nun ikliminde olmaya gayret gösterirler. O'nun gölgesinde yaşamayı kendine şiar edinirler ve her sene bir tema ön plana çıkarılır. Çünkü peygamberimiz tüm yönleriyle örnektir. Aleme rahmet bir peygamberdir. Üniversitemiz ile müşterek tertip ettiğimiz sempozyumun, ülkemize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinde bir karar olarak Mevlidi Nebi programının, hicri takvime göre mevlit kandilinin başladığı hafta yapılmasını uygun gördüğünü belirten İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Akgündüz, “Son on yılda İl Müftülüğümüzün destekleriyle 11 tane sempozyum düzenledik. Bu günlerde gündemde olan İlahiyat-Diyanet işbirliğini en güzel bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Sempozyumumuzun konusu olan gençlik, cemiyetin bütününe güç veren, toplumun varlığına hayatiyet kazandıran ve onun devamını sağlayan ilahi bir hazinedir” diye konuştu.

Hazreti Peygamberin somut bir örnek olduğunu ve O'nun örneklerinden azami derecede yararlanıp ve dini, gerçek bir anlamda hayatlarımıza tatbik etmemiz gerektiğini dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem, “Bugünkü konumuz ‘Hazreti Peygamber ve Gençlik' olarak belirlenmiş. Dini ayakta tutan gençlerdir. Peygamberimiz kendi hayatında çocuklara ve gençlere çok önem vermiştir. Resulullah'ın gençlere ve çocuklara karşı tutum ve davranışlarını iyice analiz etmemiz gerekiyor. Hazreti Peygamberin ortadan kalkması demek dinin soyutlaşması demektir, soyut bir dinle hayatı yürütmemiz mümkün değildir. Zira somut örneklere ihtiyaç duyarsınız. Hazreti Peygamber kendi hayatında Kuran'ı şiar edinmiş, ahlakın zirvesine ulaşmıştır. Sempozyumda emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun sabahki programına, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Akpınar ve ekibinin Musiki dinletisiyle devam edildi.

İki salonda yapılan ve gün boyu devam eden olan sempozyumda, ahlaki değerlerimiz ve gençlik, Kur'an'da tevhit ve gençlik, Hazreti Peygamberin çevresindeki gençler, kültür ve toplum ekseninde gençlik başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.