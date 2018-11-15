HRÜ'de organik meyve işleme tesisi açıldı

Şanlıurfa Teknokent bünyesinde kurulan organik tarım küme geliştirme projesi kapsamında desteklenen "Organik meyve yetiştiricilerine inovasyon aktarma amaçlı organik meyve işleme pilot projesi" tesisinin açılışı gerçekleşti.

Harran Üniversitesi Şair Nabi Kampüsünde düzenlenen törenin açılışında konuşan proje koordinatörü Prof.Dr. Hasan Vardin, şimdiye kadar organik ürünler işleyecek tesis olmadığından dolayı ürünlerin Adana'ya götürüldüğünü belirterek, “Bölgemizde meyve sebze yetiştiriciliği son yıllarda gelişme gösteriyor, fakat karşılıklı anlaşmalı ürünlerin satışında büyük problemler var. Biz de son yıllarda organik meyveciliğin ülkemizde ve uluslararası pazarlarda geliştiğini gördük. Bu kapsamda bölgemizde bölge kalkınma idaresi ile Gap organik diye bir dernek oluşumu yaparak bölgemizdeki organik ürünlerin desteklenmesi amacıyla bir yapılanma sağladık. Böylece bölgede organik meyveciliği geliştirmek için özellikle nar ve üzüm konusunda birçok çalışmalar yapıldı. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu ve Gap İdaresi ile desteğiyle böyle bir tesisi kurduk” dedi.

Tesisin açılışında konuşan Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün,“2 bin 500 m lik atıl durumdaki bir alanın, içindeki potansiyeli açığa çıkarmasını beklerken, bugün buradaki mekanların aktif hale gelmesi ve istihdam sağlayan bir işletmeye dönüşmesi, girişimcilerimize birer örnek teşkil edecektir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisimizin yanında, bu tesisisin devamı niteliğinde gördüğümüz, nar çekirdeklerinin işlenip ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılacağı bunun yanında tarım makineleri ve yedek parçalarının üretiminin yapılacağı atölyelerimizin de çok yakın bir zamanda açılışlarını yapacağımızın müjdesini de şimdiden vermek istiyorum. Yakın zamanda KOSGEB desteğiyle 2500 m lik kapalı alanlı bir diğer hangarımızda TEKNO İŞGEM projemizi hayata geçiriyoruz. Burada da ilk etapta dokuz işletmemize üretimlerini yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Bölge Kalkınma İdaresi Başkan yardımcısı Mehmet Açıkgöz ise konuşmasında, “Tesisimizin başta Şanlıurfa ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz Bölge kalkınma idaresi olarak bölgenin potansiyelini harekete geçirecek, bölgenin hem sosyal hem ekonomik anlamda kalkınmasına ivme kazandıracak yenilikçi projelere destek veren bir idareyiz. bu tesisi de 2009 yılından itibaren bölgede organik tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik bu sektörün rekabet gücünü arttırmaya yönelik yürüttüğümüz proje kapsamında destekledik” ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi ve Gap Bölge Kalkınma İdaresinin ortaklaşa finanse ettiği tesisimizin açılışına hoşgeldiniz diyerek sözlerine başlayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem,“Organik tarım, son zamanlarda popülaritesi artan bir tür bir tarım türü. Aslında organik tarım eskiye dönmek demektir, doğru olanda budur. Ama pazar sunumu biraz sıkıntılı, bu konuda bir şey yapabilmek gerekiyor. Fiyatlar biraz yüksek durumda, organik tarım ürünü normal tarım ürününün bazı durumlarda birkaç katı olabiliyor. Böyle tesislerin çoğalmasıyla fiyatlar halkın alım gücüne orantılı düzeye gelir diye düşünüyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şair Nabi Kampüsünde bulunan 200 m2'lik kapalı alanda kurulan meyve işleme tesisinde bin kilogram,saat meyve işleme kapasitesi, yıllık ortalama 100 ton meyve işleme kapasitesiyle çalışacak.