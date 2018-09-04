HRÜ’de özel yetenek sınavları başladı

Osmanbey Yerleşkesinde yapılan özel yetenek sınavlarında en yoğun ilgiyi 150 öğrencinin alınacağı Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) gördü. BESYO’ya 520’si erkek 157’si bayan 7’si engelli olmak üzere toplamda 684 kişi başvuruda bulundu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Salonunda başlayan, 40 normal ikisi engelli olmak üzere 42 öğrenci alınacak Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği özel yetenek sınavına ise 65 kişi müracaat etti. Aynı yerleşkenin Eğitim Fakültesi sınıflarında yapılan Resim-İş Öğretmenliği sınavına ise 90 kişi müracaat etti. Bu bölüme de 40’ı normal 2’si engelli olmak üzere 42 öğrenci alınacağı açıklandı.

Cuma gününe kadar devam edecek olan sınavlar aşamalı bir şekilde yapılacak. Sınavlar ayrıca kamera sistemiyle ile kayıt altına alınıyor.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, “Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne iki anabilim dalı adı altında, özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz. Resim İş ve Müzik Öğretmenliği bölümü için iki aşamalı yetenek sınavı yapıyoruz. Resim iş ve müzik öğretmenliğe bölümlerimize, ikisi engelli olmak üzere her bölüme 42 öğrenci alacağız. Tamamen şeffaf ölçütlerle belirlenmiş sınavımızın sonunda, değerlendirme usulleri sonunda hak eden öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

Sınava giren öğrencilerden Öznur Ulutaş, “Bugün ikinci aşama sınavına girdik. Güzel geçti. Harran Üniversitesini beğeniyorum. Heyecanla sonuçları bekliyorum” diye konuştu.

BESYO, Resim-İş ve Müzik öğretmenliği sınavlarına katılan öğrencilere aileleri de eşlik ettiler. Çocukları sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarının başarılı olması için dua etti.