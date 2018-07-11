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11 Temmuz 2018 16:21

HRÜ’de personele kişisel gelişim semineri verildi

Harran Üniversitesi’nde idari personelin hizmetlerindeki verimlilik ve iş kalitesini yükseltmek amacıyla, “Otobana Girmeden Son İstasyon” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

HRÜ’de personele kişisel gelişim semineri verildi

11 Temmuz 2018 16:21


Personel Daire Başkanlığı tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Yenigün katıldı. Konuşmasına “Hayat bir yolculuk, şu andan itibaren de o yolculukta kaldığımız yerden devam ediyoruz” diyerek başlayan Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Yenigün, “Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki o kadar zor, o kadar yoğun, o kadar da rutin işleri maruz kalıyoruz ki yaşamımızın içerisinde bu yaşanmışlıklara bağlı olarak çoğu zaman kendimizi bu yolda mutsuz hissedebiliyoruz. Biz de sizleri bugün üniversitenin bu güzel ortamında bir mola yerine davet ettik” dedi. Rutin hayatta hep aynı şeyleri yaşadıklarını belirten Yenigün, “Verimliliğimiz düşüyor, mutlu olamıyoruz. Bu tip durumlarda profesyonel desteğe ihtiyacımız oluyor. Biz de bugün bu programımızda Harran Üniversitesi’nin bu güzel ortamında bir nebze de olsa bu profesyonellik anlamında sizlere bilgi veremeye çalışacağım” diyerek yaklaşık bir saat süren programda salonu dolduran üniversite çalışanlarına motivasyon eğitimi verdi. Programın sonunda konuşmacıya plaket veren Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, güzel sunumdan dolayı Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Yenigün’e teşekkür ederek, “Bu programın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Umarım buradaki programa katılan personelimiz işlerini en iyi şekilde yapacak kadar motive olmuştur. Programa öncülük eden üniversitemizin ekibine teşekkür ederim” diye konuştu. Eğitim programına, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Karadağlı, daire başkanları, şube müdürleri, fakülte-yüksekokul sekreterleri ve üniversite çalışanları katıldı.




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