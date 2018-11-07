HRÜ'de sertifikalı organik ürünlerin satışı başladı

Merkezden uzak ve durumu yetersiz olan çiftçileri bulup onların ürünlerini değerlendirmesi ve piyasaya sürülmesi için çalışmalar yapan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, çiftçilerin ürünlerini sertifikalandırıp ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor. Üniversitenin Osmanbey Kampüsünde bulunan yaşam merkezinde çiftçilerin ürünlerinin satışa sunulmaya başlandığı merkezin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, dekan yardımcıları, üniversite öğretim elemanları ve ziraat fakültesi öğrencileri katıldı.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Sakar'ın girişimleriyle açılan Ebrulim Organik Dünyasında başta zeytinyağı olmak üzere, pekmez, bal, dut, incir, nar ekşi satışları yapılacağı açıklandı.

Ebrulim organik dünyasında satılacak organik ürünlerle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Sakar, “Ebrulim organik dünyası Harran Üniversitesi yaşam merkezinde açtığımız bir satış ofisimizdir. Buradaki ürünlerimiz doğal ve organik ürünlerdir. Ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Biz zeytinyağıyla bu işe başladık. Bunun yanında Gap Bölge Kalkınma İdaresinin de desteklediği organik tarım yapan çiftçilerimizin desteğini alarak, pekmez, bal, dut, incir, nar ekşisi satışlarına başladık. Üniversite olarak Şanlıurfa çiftçisinin ürünlerine sertifika kazandırıyoruz. Urfa'mızda daha sağlıklı nesiller yetişmesi açısından üzerimize düşen görevi Harran Üniversitesi olarak yapıyoruz. Tüm halkımızı Osmanbey Kampüsümüzdeki satış ofisimize bekliyoruz” diye konuştu.