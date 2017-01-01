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01 Ocak 2017 14:07

HÜDA-PAR İstanbul’daki terör saldırısını kınadı

HÜDA-PAR İstanbul’daki terör saldırısını kınadı

01 Ocak 2017 14:07

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin bu katliamı gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyoruz" dedi.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine gelen HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, bir araya geldiği gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da yaşanan terör olayını kınayarak, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yavuz, “Üzülerek belirtelim bu sabah itibariyle çok üzücü bir hadise yaşandı. İstanbul’da meydana gelen bir terör saldırısı. Şunu belirteyim, bu saldırının tetikçileri kim olursa bunun arkasındaki güçler emperyalist güçlerdir. Her fırsatta Türkiye’nin karışacağını söyleyen, her fırsata buradaki vatandaşları olmak üzere konsolosluk görevlilerini Türkiye’de iç karışıklık meydana gelecek diye uyaran emperyalist güçler bunun sorumlularıdır. Tetikçinin dini, milliyeti ve aidiyeti ne olursa olsun, asıl azmettirici güç emperyalizmdir. Bizlerde bu tetikçinin kendisini dini milliyeti ne olursa olsun, hiçbir ayrım gözetmeksizin bu katliamı gerçekleştirdiğinden dolayı şiddetle lanetliyoruz. Tetikçiyi, arkasındaki güçleri ve bu tür saldırılarla sansasyonel olaylar peşindeki ve bundan medet uman bütün güçleri lanetliyoruz. HÜDA PAR olarak hiçbir insanın tercih ettiği yaşam biçimi itibariyle veyahut günahı sebebiyle öldürülmeyi hak etmediğini, insanlara bu anlamda tercih ettikleri yaşam veyahut tercih ettikleri din, inanç sebebiyle ceza veya mükâfat verecek olanın Cenabı Allah olduğunu, bunun da ahirette gerçekleşeceğini, buna iman eden insanlar olarak niyet ne olursa olsun, girişim ne olursa olsun hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.
Partisinin yeni anayasaya ilişkin görüşlerini de dile getiren Yavuz, Suriye’deki ateşkesin önemine değindi. Ateşkesin tüm grupları kapsaması gerektiğini ifade eden Mehmet Yavuz, başından beri meselenin siyasi olarak çözülmesi gerektiğini savunduklarını belirtti. Yaklaşık iki saat süren toplantı, gazetecilerin sorularının ardından sona erdi.



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