HÜDA-PAR’dan Siverek’te iftar programı

Esmarçayı Mahallesi’nde özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüyle ilgili, "Elbette Sayın Kılıçdaroğlu’nun adalet arayışı içerisine girmesi genel anlamda iyi bir şeydir. Adaleti aramak, adaletin yerini bulması elbette güzel bir şeydir ama sadece bir ferde yönelik adalet arayışının kamuoyunda da çokta dikkate alınmadığını görüyoruz. Daha önce de bu memlekette adaletin tesis olması adına seslerini duyurmaya çalışan mazlum insanlar vardı, zulme uğramış insanlar vardı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu süreçlerde bu mazlum için yola revan olmaması şimdi ki hareketini halk tarafından sorgular hale getiriyor. Yapılması gereken bir kişi, bir kesim, bir parti, bir grup, bir hizip için değil, topyekun herkes için aleyhimize de olsa adaleti tesis etmektir. Özellikle CHP’nin geçmişinde almış olduğu kararlar doğrultusunda, devlet olduğu dönemlerde bu memlekete zulüm getiren bazı uygulamalarıyla yüzleşmemiş olması ve bu noktada aleyhine cereyan edeceğinden korktuğu için bunlar yüzleşmemiş olması şimdi ki hareketini kamuoyunda sorgular hale getirmektedir. Bizlerde HÜDA-PAR olarak herkes için adalet aleyhimize dahi olsa adalet diyoruz" dedi.

"Katar meselesinde hedef Türkiye’dir"

Katar meselesiyle ilgili Yavuz, "Katar meselesi, doğrusunu söylemek gerekirse İslam coğrafyasında yeni savaşlar, yeni kaos senaryolarının gündeme gelmesi için küresel emperyalist ve siyonist güçler tarafından ortaya konulmuş olan oyunlardır. Aynı oyunları 15 Temmuz akşamı da gördük, aşikare bir şekilde memleketimizi Irak’a ya da Suriye’ye dönüştürmek isteyen şer güçlerin Katar’ın başına bu belaları getirmeye çalışan aynı Amerika’nın başını çekmiş olduğu şeytani güçlerin şuan da benzer bir oyunu Katar üzerinde oynadığını görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Katar’ın Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda ve 15 Temmuz askeri darbe girişimini hamdolsun başarıya ulaşmamasından sonra ekonomik yönden Türkiye’yi çökertme şeytani planlarını da göz önünde bulunduğumuzda Katar’a yönelik bir izolasyonun direkt olarak Türkiye’yi hedef aldığını söylemek mümkün. Bu anlamda Türkiye’nin Katar’a sahiplik yapması son derece doğru bir karardır. HÜDA-PAR olarak bizlerde bu kararı destekliyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına Mehmet Yavuz’un yanı sıra HÜDA-PAR Şanlıurfa il Başkanı Lokman Yalçın, Siverek İlçe Başkanı Ahmet İdem, STK temsilcileri, Sendika Temsilcileri ile partililer katıldı.