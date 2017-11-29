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29 Kasım 2017 15:51

Huriye Biter,Mevlit Kandilini kutladı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, yayımladığı mesajda Mevlit Kandilini kutladı.

Huriye Biter,Mevlit Kandilini kutladı

29 Kasım 2017 15:51


Huriye Biter, Mevlit Kandili nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında peygamberlerin, ilahi emirleri insanlığa eriştiren, onları varoluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran rahmet elçileri olduğu belirterek, "O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V.), dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir” dedi. Mevlit Kandilinin önemine dikkat çeken Biter, "Her bakımdan sıkıntılar içinde kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, maddi ve manevi sıkıntılar içinde yol almakta olan günümüz insanına da yol haritasını en güzel örnekleriyle sunmuştur. İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun yeni bir yıldönümünü daha birlik ve beraberlik içerisinde idrak ediyoruz. O bize, dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu kutlu gecenin Peygamberimizin daha iyi tanınmasına, O’nun verdiği mesajların daha iyi algılanmasına vesile olmasını diliyor, tüm İslam Aleminin Mevlit Kandili’ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.




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