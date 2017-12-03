Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Kongrenin sonuç bildirgesi, "Kur’an ışığında yaratılış gerçeğinin değerlendirilmesi, müspet bilimler ışığında yaratılış, evrimci görüşün sorgulanması, yaratılışın gaye ve hikmetleri, yaratıcıyı tanıma ve anlama, ders kitapları müfredatının yaratılış gerçeği açısından değerlendirilmesi ve basın, medya ve belgesellerde yaratılış gerçeğine bakış" başlıklarıyla hazırlandı. Kongresinin, alanında bilim tarihinde ilk olduğuna dikkat çekilen sonuç bildirgesinde, kongrede yurt içi ve yurt dışından kendi sahasında otorite olan bilim insanları tarafından 173 tebliğin sunulduğunu belirtildi. Sonuç bildirgesi düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Kongre Tertip Komitesi Eş Başkanı Prof. Dr. Adem Tatlı, yaptığı açıklamada, "İslam dini gerçek bilimle çatışmaz. Bilimin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslam medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kainat kitabıdır. Kur’an da, Allah’ın kelam sıfatının eseridir. Bunlar birbiriyle kavgalı değildir. Tam aksine, Kur’an kainat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini, ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir” dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın da, kongreyi düzenleyen özel üniversite ve Harran Üniversiteleri heyetlerine teşekkür ederek, "Tartışılmayan bir konu bilim olmaz, her şey tartışılır. Bilimin özelliği budur. Bilim her şeye şüpheci bakmaktadır. ’Evrim teorisi ispatlanmıştır’ diyenlere, ’sizler donelerinizi ortaya koyun, bizler de İslamiyet’e, inanca göre kendi belgelerimizle tartışalım. Birlikte konuşarak doğruları ortaya çıkaralım. Buna yanaşılmıyor. Özellikle medyada evrim teorisini, şu kişiler kabul etti, şu ülkeler kabul etti diye yüzeysel, bilimsel olmaktan uzak veriler vererek tartışma ortamına girmiyorlar” diye konuştu.

Kongrede bilimsel olarak evrimi ele aldıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Taşaltın, kongre ile evrim teorisinin çürütüldüğünü belirterek, "Bilim ispattır, buyurun ispatlayın. Biz burada yaratılışı ispatlıyoruz, sizde ispatlayın ama televizyonlarda, yazılı, görsel ve sosyal medyada ’evrim ispatlanmıştır’ deyip arkanızı dönüp gitmeyin” şeklinde konuştu.

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hasan Akan, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe’nin katıldığı basın toplantısında “Uluslararası Yaratılışı Araştırma Dergisinin” çıkarılması ve “Yaratılış Araştırma Merkezi” organizasyonunda bu kongrenin her yıl yapılması kararlaştırıldığı açıklandı.