İçişleri Bakan Yardımcısı İnce sınır hattında incelemelde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce beraberindeki heyetle, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce, beraberinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Valilikteki güvenlik toplantısının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı heyet, Akçakale sınır hattında ve Hudut Komutanlığında kurulan ‘Solar Sistemi ile Çalışan Sınır Aydınlatma, Kamera Takip ve Güvenlik Sensörlü Sistemi' inceledi.

İncelemelerin ardından Bakan Yardımcısı İnce, ilçeden ayrıldı.