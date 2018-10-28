İçişleri Bakanı Soylu Akçakale'de

Sınırı duvarları ve aydınlatma sistemlerini inceleyen İçişleri bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Akçakale ilçe merkezine geldi. İlçe merkezine gelirken vatandaşlar Bakan Soylu'nun yolunu keserek mırra (acı kahve) ikram etti. Akçakale gümrük kapısında vatandaşlar İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmek için talepte bulundu. Bakan Soylu, onu bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Bakanı bekleyen vatandaşların çoğunluğu, Akçakale geçici barınma merkezinde çalışan işçilerdi. Akçakale geçici barınma merkezinde çalışanlar, çadır kentin kapanmasıyla birlikte, çeşitli illere tayinlerinin çıkartılacağı gündeme gelmiş ve bu mevzuyla ilgili mağduriyetlerini Bakan Soylu'ya iletti. Bakan Soylu, kimsenin mağdur edilmemesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ve konunun gündemlerinde olduğunu belirtti.

Bakanın bu açıklamasından sonra çadır kent çalışanları Bakan Soylu'ya teşekkür ederek alkışladı. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet daha sonra Şanlıurfa'ya hareket etti.