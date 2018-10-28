İçişleri Bakanı Soylu sınırın sıfır noktasında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da sınır hattında incelemelerde bulundu.

Savaş Karakolu'nda askerleri ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra kuleye çıkarak hatla ilgili karakol komutanından bilgi aldı. Bir süre karakolda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, daha sonra sınırı sıfır noktasına geçerek hat boyunca uzanan güvenlik kameraları ve aydınlatma sistemlerini inceledi.