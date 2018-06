Cenaze namazı öncesi bir açıklama yapan Bakan Soylu, HDP’nin bir tahrikinin ve provokasyonunun böyle bir sonuca yol açtığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız’a yönelik mecliste yaşanmış geçmiş bir tartışma gündeme getirildi. HDP’nin bir tahriki söz konusu ve bu provokasyon, bu tahrik böyle bir sonuca yol açtı. Burada HDP’nin milletvekili adayı tamamen ve özellikle seçimi germek ve daha önce mecliste yaşanan bir tartışmanın üzerinden, bunun kesinlikle karşılıksız kalmayacağını ifade eden sözleri defalarca tekrarlanıyor. Yani içinde hala kin güdenler ve bu konuda özellikle seçimi fırsat bilip burada, bu kini büyütmeye çalışanların ortaya koyduğu bir sonuçtur. Tabi bu konuda bilinmelidir ki bu yapanların yanına kar kalmaz, kalmamış, kalmayacaktır. Bu konuda hepimiz hukukun gereğini yerine getirmekle mükellefiz, sorumluyuz” dedi.

"Bu tahriki ortaya koyan bellidir"

İşin bir de siyasi kısmı olduğunu dile getiren Bakan Soylu,”Arkadaşlarımız da, hem savcının yaptığı soruşturmalar hem idari olarak bizim yaptığımız soruşturmalar elbette ki neticeyi ortaya çıkaracaktır ama işin birde siyasi kısmı vardır. Bu siyasi kısmı ile ilgili sorumsuzluk gerçekleştiren ve burada tahriki ortaya koyan da bellidir. Bu kadar açık ve net, bellidir. Bu konuda da gerekli işlem yapılacaktır. Bu iş o kadar ucuz değil. Yani PKK’nın ağzıyla, PKK’nın talimatlarıyla burada konuşmak ve burada bir esnaf ziyareti yapan milletvekilimize, Allah muhafaza, yani milletvekilimizin orada olması, hemen dükkandan çıkması saniyelerle, dakikalarla sayılabilecek bir iştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kabul edilemez durumu da bizim devlet olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bir taraftan öyle safa yatmak, diğer taraftan da el altından her türlü tahriki gerçekleştirerek buranın huzurunu bozmasına müsaade etmeyiz. Biz müsaade etmeyiz, kimseye müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

Bu olayın AK Parti’nin yükselen oy oranlarıyla alakalı olup olmadığı sorusuna da cevap veren Bakan Soylu, zaten telaşın önemli bir bölümünün de bu olduğunu belirterek, “Yani PKK’nın seçim üzerindeki baskısının ortadan kalktığı ama geçmiş dönemleri hatırlatmak üzere yapılan bir takım tahrikler böyle bir sonucu ortaya koymuştur. Doğu ve Güneydoğu’da seçim gayet kendi huzuru içerisinde yürümektedir. Türkiye’nin her tarafında yürümektedir. Ufak tefek tartışmalar olur. Bu her seçimde olur. Batıda da olur, doğuda da olur, kuzeyde de olur, güneyde de olur, memleketimizin her noktasında olur ama esas itibariyle bu sorumsuzluğun bedelini hukuk gerekli araştırmalarıyla neticelendirecektir. Hiç kimsenin bu konuda herhangi bir kaygısı herhangi bir endişesi olmasın ve ayrıca burada herkese sağduyu ve itidal tavsiye ettik” dedi.

"PKK ağzıyla siyaseti yapanlara da hukuk gereğini yerine getirecektir"

HDP’li bir milletvekilinin tahriki sonucu olayların bu noktaya geldiğini söyleyen Soylu,”Sağduyu şimdilik hakim ama özellikle söylüyorum, o milletvekilinin yapmış olduğu tahrik bu olayları bu noktaya getiren bir anlayışın kendisidir. Türkiye’de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit ve yaptırmayız. Tekrar söylüyorum, neresi olursa olsun, kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz ve yaptırmayız. O dönemler bitti. Onun için bu PKK ağzıyla siyaseti yapanlara da hukuk gereğini yerine getirecektir, bugüne kadar getirdiği gibi. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin ve inşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız” diye konuştu.

Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tabuta sarılan Yıldız’ın yakınları gözyaşı döktü. Namazın ardından Bakan Soylu ve Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, tabutu omuzlayarak cenaze aracına götürdü. Cenaze sırasında dev Türk bayrakları açıldı, alan ise bayraklarla donatıldı. Slogan atan kalabalık teröre lanet okurken şehitler ölmez diye haykırdı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız da ağabeyini tabutuna dokunarak uğurladı. Mehmet Yıldız’ın al bayrağa sarılı cenazesi Yoğurtçu kırsal Mahallesi’nde defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti milletvekilleri ile milletvekili adayları, il ve ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.