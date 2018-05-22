İftar sofrasını meyve yemekleri süsledi

Halfeti Meyve Yemekleri Festivali’nde iftar sofrasında meyve yemekleri sunuldu.

2013 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından sakin şehirler arasına dahil edilen Halfeti ilçesinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. Halfeti Meyve Yemekleri Festivali’nde, yörede yetişen meyvelerden yapılan erik dolması, yenidünya kebabı, erikli sote, soğan kebabı, dut pilavı ve karagül çikolatası iftar sofrasında sunuldu. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte birbirinden farklı lezzetler, katılımcılara dağıtıldı. Daha sonra ezanın okunmasıyla meyve yemekleriyle Fırat Nehri’nin kenarında iftar açıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Halfeti’nin turizm yönünden her geçen gün ilerleme kat ettiğine dikkat çekerek, "Böyle güzel bir zamanda Halfeti’nin güzel meyve lezzetlerini yemek olarak iftar sofrasında buluşturduk. Çok güzel yemekler tattık. Halfeti yemek kültürüyle her zaman kendinden bahsettiren, turizm açısından da şahlanan bir ilçemiz” diye konuştu.