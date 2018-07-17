İHA’nın Şanlıurfa’daki 15 Temmuz sergisi millet kıraathanesinde açıldı

"Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" ismiyle açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) 15 Temmuz darbe girişiminin 2’nci yıldönümünde açtığı sergilere bir yenisini daha ekledi. Eyyübiye Belediyesiyle birlikte "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" ismiyle açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışını İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, İHA Şanlıurfa Temsilcisi Şinasi İnan, Belediye Basın Yayın Sorumlusu Ekrem Demirbilek ve Şanlıurfa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı yaptı.

Çok sayıda gazetecinin de ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, "Bir defa İhlas Haber Ajansına yürekten teşekkür ediyorum. Ben dahi bir kez daha açıkçası o geceyi yaşadım. Bu resimler insanlar üzerinde o kadar etki bırakıyor ki duygulanmamak elde değil. Biliyorsunuz malumunuz burası Kitap Otağı, millet kıraathanesi. Esasında burada ruhuna uygun bir iş yapıyoruz. Burada sergiyi açarak gelecek olan gençlerimizin, öğrencilerimizin, yaşlılarımızın o gece, 15 Temmuz’da neler yaşandığına dair bugün burada canlı bir şekilde resimlerine bakarak hafızalarına yerleşmesi manasında önemli. Özellikle yaşlılardan ziyade bizim gençlerimizin inşallah yarın, öbür gün buraya geldiklerinde her bir resmi hafızasına yerleştirmesi lazım. Cenabı Hak tekrar bu ülkeye 15 temmuzları yaşatmasın ama 15 Temmuz’u da asla unutmamamız lazım. Siz de unutmamak adına çok güzel bir projeye imza atmışsınız. Ben İhlas Haber Ajansı’na Eyyübiye Belediyesi olarak özellikle burada, Kitap Otağında açmış olduğunuz bu sergi için teşekkür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı ise "Öncelikle İhlas haber Ajansı’nın 15 Temmuz’da yaşananları fotoğraflayıp, zannedersem 33 ilde, halka açılması en azından o gece yaşananların fotoğraflanması gençler için hafızalarının taze kalması adına çok güzel bir çalışmadır. İhlas Haber Ajansı’nın tamamına, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gecede hakikaten çok önemli fotoğraflar yakalamış. Şanlıurfa’da da böyle bir açılışa öncelik eden İHA yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir çalışma. O gecenin unutulmaması, unutturulmaması adına gençlerin bu sergiyi gezip özellikle burada hafızalarının tazelenmesi, 7’den 70’e bu fotoğrafları görerek o gece yaşananların bir de resim olarak en azından hafızalarında yer edinmesi adına çok önemli bir açılıştı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz sergilerinin bir çok ilde açıldığını söyleyen İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ise serginin hayırlı olmasını dileyerek açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek fotoğrafların hikayeleri hakkında bilgi aldı.

Açılışa İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, İHA Şanlıurfa Temsilcisi Şinasi İnan, Belediye Basın Yayın Sorumlusu Ekrem Demirbilek, Şanlıurfa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı, Şanlıurfa Memleket Sevdalıları Derneği Başkanı Abdulkadir Şanlı, TRT Şanlıurfa Muhabiri Mehmet Kılıç, Olay Medya Haber Müdürü Hasan Ray, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğini temsilden ve Urfanatik Gazetesi Haber Müdürü Mehmet Kaması, Eyyübiye Halk Eğitim Müdürlüğü Basın Sorumlusu Zeki Altundağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.