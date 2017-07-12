İhlas Haber Ajansı’nın Şanlıurfa’da açtığı sergi yoğun ilgi gördü

İHA Muhabirlerinin objektiflerine yansıyan 60 fotoğrafın bulunduğu serginin açılışı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, İl Müftüsü İhsan Açık, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kaymakamlar, çok sayıda kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonuna geçen ziyaretçiler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece İHA muhabirleri tarafından çekilen ve tüm dünyaya servis edilen fotoğraf karelerinin bulunduğu sergiyi gezdi. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, ziyaretçilere fotoğraf karelerinin nerede ve nasıl çekildiği hakkında bilgi verdi. Arvas, eserleri Şanlıurfa’da sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Sergiyi gezdikten sonra bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İhlas Haber Ajansı tarafından açılan serginin büyük anlam ifade ettiğini belirterek, "15 Temmuz tarihi, milletimizin kendi iradelerine sahip çıkması, demokrasi anlamında ve yine darbelerin son bulması adına tarihe altın harflerle yazılmıştır. Ben tekrardan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise nice sağlıklı günler diliyorum. Bu tarihin geleceğe taşınması ve unutulmaması gerekiyor. Tüm bu çerçevede bu sergimizin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tüm Şanlıurfa halkımızı sergimize davet ediyorum" dedi.

"15 Temmuz’u hiç bir zaman unutmayacağız"

15 Temmuz’un ruhuna uygun bir program olduğunu ve İhlas Haber Ajansı’nı kutladığını dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise "15 Temmuz’la ilgili bir hafta süresince programlar gerçekleştirilecek. Bu programlara tüm vatandaşlarımızı tekrardan davet ediyorum. Günün anlam ve önemine uygun etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz, Türk milletini oluşturan bu aziz milletin yeniden dirilişinin ve ruh bulmasının günüdür. Dolayısıyla bu ruha anlamlı bir şekilde tüm programlarımızı halkımıza sunmanın gayreti içerisindeyiz. Birlikteliğimizi, beraberliğimizi göstererek böylesine bir program düzenledik. Tanklar karşısında kahramanca duran, son teknolojik silahların karşısında canını siper eden babalarımız, kadınlarımız ve tüm kardeşlerimizi tekrardan yad ediyoruz" diye konuştu.