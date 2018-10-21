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İki ildeki fuhuş operasyonunda 15 tutuklama

Şanlıurfa ve Muğla’da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 15’i tutuklandı.

Şanlıurfa ve Muğla'da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Muğla'da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 15'i “fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme” suçlarından tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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