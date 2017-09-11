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11 Eylül 2017 17:22

İki kişinin öldüğü kavganın faili yakalandı

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan zanlılarından biri yakalandı.

İki kişinin öldüğü kavganın faili yakalandı

11 Eylül 2017 17:22


Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi kırsal Mahallesi Hacıeyyüp Sokak üzerinde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut Sarıtaş ve İbrahim Gülmezyüz hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölümle sonuçlanan kavganın faillerinden Bilal G. isimli şahsı yakaladı. Şahısla birlikte kavgada kullanılan bir adet uzun namlulu silah ve av tüfeği de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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