İki kişinin öldüğü kavganın faili yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi kırsal Mahallesi Hacıeyyüp Sokak üzerinde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut Sarıtaş ve İbrahim Gülmezyüz hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölümle sonuçlanan kavganın faillerinden Bilal G. isimli şahsı yakaladı. Şahısla birlikte kavgada kullanılan bir adet uzun namlulu silah ve av tüfeği de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.