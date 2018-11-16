İki mahalleye 2.6 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine bağlı 2 ayrı mahallede 2.6 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yönetmeliklerine uygun yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde 1.6 milyon liralık yatırım başlattı. Yatırım bölgesindeki çalışma ile ilk etapta 10 bin metre alçak ve orta gerilim kablosu ile 35 bin metre abone kablosu yenilendi. Mahallede kayıt dışı elektrik kullanımının önüne geçilerek, tüm abonelere daha kaliteli enerji verilebilmesi için 200 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosunun (DÜSOP) montajı ise devam ediyor. Yapılan çalışmalar tamamlandığında mahalledeki 4 bin abone daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilecek. Dicle Elektrik, bunun yanında Sancaktar mahallesindeki cadde ve sokak aydınlatmasını iyileştirmek için mevcutlara 100 adet yeni armatür ekleyecek.

Topdağı'na 1 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik'in merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesine ise 1 milyon liralık yatırım çalışması başlattı. Kısa sürede tamamlanması planlanan bu yatırım ile mahallede mevcut enerji hatlarının yenilenmesi işi önemli ölçüde tamamlandı. Ekipler, kayıt dışı kullanımı önlemesi beklenen Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panolarının montajını ise sürdürüyor.

Hondu, “Yatırımlar devam edecek”

Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Dicle Elektrik Dağıtım sorumluluk bölgesinin tümünde olduğu gibi Şanlıurfa'da da tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için Enerji Bakanlığı ve EPDK yönetmeliklerine uygun yatırımlar yaptıklarını belirtti. Artan enerji ihtiyacını sorunsuz biçimde karşılayabilmek adına mevcut şebekelerin yenilenmesi ve kapasitelerinin arttırılması yönünde ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini de kaydeden Hondu, “Bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde arızalar önemli ölçüde azaldı. Yatırımımız devam edecek. Yapılan çalışmaları nedeniyle zaman zaman planlı kesintiler uygulamak zorunda kalsak da hedefimiz tüketicilerin sorunsuz bir kış geçirmesini sağlamaktır. Bu süreçte halkımıza gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum” diye konuştu.