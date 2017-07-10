İl Milli Eğitim Müdürü Turan, Siverek’te okul inşaatlarını inceledi

Siverek- Şanlıurfa yolu üzerinde yüz dönümlük bir alanda yapımı devam eden 120 derslik 600 yataklı pansiyonun olduğu eğitim kampusun de yapılan çalışmaları inceleyen Turan, inşaatı yapan firma yetkililerden bilgi alarak, kampusun ikinci Eğitim ve Öğretim yarıyılına yetiştirilme sözü aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen eski Devlet hastanesi alanında da incelemelerde bulunan Turan, bu alanda yapılacak yeni derslikler için beraberindekilerle istişarelerde bulundu. Daha sonra inşaatı devam eden El Cabir Mesleki ve Teknik Meslek Lisesine geçen heyet, incelemelerine burada da devam etti, yapılan sınıf, atölye ve konferans solanları gezilerek, okul projesi hakkında yetkililerden brifing aldı.

Meslek Lisesi eski lojmanlarını da gezen Turan bu alanda öğretmen evi yapılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

İncelemeleri sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan Şöyle dedi “Şuanda Siverek’te eğitim açısından büyük bir atılım gerçekleşiyor. Şanlıurfa yolu üzerinde yaklaşık yüz dönüm üzerinde yapılan 120 derslik 600 yataklı pansiyonuyla eğitim kampusu gerçekten eğitim açısından önemli bir yatırımdır. Spor ve sosyal alanlarıyla burasını tamamen lise öğrencilerimize ayırıyoruz. Meslek lisesi inşaatında incelemelerde bulunduk, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, bu okulumuz 40 derslik ile çeşitli atölyeleri ve konferans salonuyla örnek bir okul olacak” dedi

İlçenin öğretmen evi ihtiyacına da değinen Turan “Siverek’in öğretmen evi ihtiyacı olduğunu uzun zamandan beri biliyoruz ve bu konuda çalışmalarımız oldu. Eski Meslek Lisesi lojmanları alanında bu öğretmen evi yapımını kararlaştırdık, bu alan hem merkezi bir yer ve hem de geniş olmasından dolayı öğretmenlerimizin rahatlıkla kullanabilecekleri bir yer olacak. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis edilen eski Devlet Hastanesi alanında 24 derslik bir imam Hatip Lisesi ile yine 24 derslik bir imam Hatip Ortaokulu yapımını kararlaştırdık. Siverek eğitim altyapısı anlamında çok hızla eksiklerini tamamlıyor, inşallah 2017-2018 Eğitim ve Öğretimde birçok eksikliği tamamlayıp eğitim ve öğretime geçeceğiz. Bu anlamda İlçe Müdürümüz Sayın Nuri Kapanoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum, gerçekten çok ciddi gayret sarf ediyorlar” dedi

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’a İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Ziya Suluyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile ilçe Milli Eğitim şube müdürleri eşlik etti