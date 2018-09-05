İlaçlama ekibine seminer

Uzmanlar tarafından Ceylanpınar Belediyesi İlaçlama Birimi personeline ilaçlama teknikleriyle ilgili eğitim verildi.

Ceylanpınar’da belediye tarafından düzenlenen çevre sağlığını korumak ve vektör kontrol hizmetleri kapsamında uzmanlar tarafından, ilaçlama yapacak personellere "vektör nedir, nerede ürer, vektörlerin üremesi nasıl engellenir, iklim koşullarının vektör üremesinde etkileri nelerdir?" gibi konuları hakkında bilgi verildi. Seminerde Ceylanpınar sınırları içinde su birikintileri, gübrelikler, açık ahırlar, konteynırlar, rögarlar, mazgal altları, çöp birikintileri olan açık alanlarda ilaçlama çalışmalarının yapıldığı vurgulandı. Vektörlerin vatandaşa zarar vermeyecek düzeyde tutulması amacıyla, ilaçlama çalışmalarının dönemsel olarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca yapılan ilaçlama çalışmalarıyla, çevre ve insan sağlığının korunmasının hedeflendiği ifade edildi. Çevre sağlığını korunmanın insan sağlığını korumanın temeli olduğu belirtilen seminerde, kentin yaşam kalitesinin artırılması ve insanların temiz, sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri yönünde ilaçlama çalışmalarının, her zaman devam edeceği belirtildi. Öte yandan ilaçlama ekipleri seminerde aldıkları bilgiler kapsamında ilçe merkezinde ilaçlama yaparak pratik bilgileri uygulamaya döktü.