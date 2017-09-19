İlk ders zili ile birlikte Sakarya İlkokuluna gelen Kaymakam Ömer Çimşit, okulda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Fuat Alkan’dan okul hakkında bilgi alan Kaymakamı Ömer Çimşit öğrencilerle sohbet etti. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Kaymakam Ömer Çimşit, " İlk ders zilinin şehrimiz başta olmak üzere tüm ülkemize başarılarla bir dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Siz değeri öğrencilerimizin ilk ders heyecanını canı gönülden paylaşıyorum. İlçemizde eğitimin istenen seviyelere ulaşmasını sağlamak için önceden olduğu gibi bundan sonrada tüm kurumlarımızla gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin çok büyük işler başaracağına inanıyorum. Sizlere ve bizlere çok büyük görevler düşüyor. Hep birlikte çalışarak Ülkemize ve Aziz Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlere hayatın her alanında başarılar diler, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilerimiz başta olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya gelen Kaymakam Ömer Çimşit öğretmenler ile sohbet etti.