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30 Kasım 2017 11:58

İlk kişisel sergisini kendi okulunda açtı

TED Şanlıurfa Koleji öğrencisi Duru Yağmur Çardak, öğretmenlerinin de desteği ile, ‘Duru Düşler’ ismini verdiği ilk kişisel resim sergisini eğitim gördüğü okulda açtı.

İlk kişisel sergisini kendi okulunda açtı

30 Kasım 2017 11:58


Saha çalışmaları ve eğitsel etkinliklerle eğitim, öğretimi sınıfın dışına taşıyan TED Şanlıurfa Kolejinde öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine de imkan sağlanıyor. Kalıplaşmış ve klasik metotlarının dışında eğitim veren kolej, örnek bir projeye imza atarak, 6. Sınıf öğrencisi Duru Yağmur Çardak’ın ilk kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı. Okul yönetiminin desteği, Görsel Sanatlar öğretmeni Sabiha Gül Nahya’nın öncülüğünde organize edilen sergi yoğun ilgi gördü. Serginin açılışını yapan Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, Duru Yağmur Çardak’tan hayal dünyasını resmettiği tablolar hakkında bilgi aldı.


Sergiyi gezen diğer öğrenciler de, arkadaşlarının yaptığı resimleri büyük bir hayranlıkla inceledi.


Projenin ilk halkası


Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, Duru Yağmur Çardak’ın açtığı resim sergisinin uzun zamandır planladıkları projenin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.


Okulun diğer öğrencilerine de yıl içerisinde yaptıkları eserleri sergileme fırsatı vereceklerini belirten Şamat, “TED Şanlıurfa Koleji olarak, çocuklarımızın sadece akademik olarak değil sosyal, sportif, sanatsal faaliyet anlamında da kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu amaçla böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Bu nedenle yıl içerisinde eserlerini sergileme imkanına kavuşan öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyoruz. Öğrencilerimizin kişisel gelişimi açısından önemli olacağına inandığımız projenin başlangıcını ise 6. sınıf öğrencimiz olan Duru Yağmur Çardak’ın sergisiyle yaptık” dedi.


Sergiler devam edecek


Kampus içerisinde öğrencilerin eserlerini sergileyebilecekleri yeni platformlar oluşturacaklarını da dile getiren Şamat, “Amacımız, çocuklarımızın sanata bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlamak. Açılışını yaptığımız serginin kahramanı olan öğrencimiz Duru’yu ve öğretmenimiz Gül Hanımı çocuklarımıza bu fırsatı verdiği için tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yine çocuklarımızın açacağı sergilerde bir araya geleceğimizin sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.


İlk gün kolejin fuayesinde açılan sergi, diğer günlerde ise okulun farklı bölümlerinde ziyarete açık kalacak.




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